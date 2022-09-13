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iPhone 14 fiyatlarına gizli gizli zam yapıldı

Dünyanın en çok merak edilen telefonlarından biri olan iPhone 14 satışa sunuldu. Satışa sunulduktan sonra telefona gizli gizli zam yapıldı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 16:53
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iPhone 14 fiyatına gizlice zam yapıldı

iPhone 14 fiyatlarına gizli gizli zam yapıldı
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7 Eylül’de gerçekleştirilen lansmanda tanıtılan iPhone 14 modeline zam yapıldı. 

iPhone 14’lerin diğer ülkelerin para birimlerine göre fiyatlarının ortaya çıkmaya başlamasıyla birlikte ise, Apple’ın her ülkeye farklı bir tarife uyguladığı anlaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’de iPhone 14’ün başlangıç fiyatı 799 dolar olarak kaydedildi. Ancak ülkemizi ele aldığımız ve toplam vergi tutarı olan yaklaşık 15.800-TL’yi çıkarttığımız zaman, Apple’ın iPhone 14 128GB modelini ülkemize 860 dolar gibi bir fiyattan sattığı anlaşılıyor. Bu durumun sadece bize has olmadığını, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Japonya ve Avustralya’da da telefonun satış fiyatının 799 doların en az 50 dolar üzerinde kaldı.

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