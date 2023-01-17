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Apple'dan yeni zam. iPhone 14 fiyatlarında dev artış

Apple, yeni cihazlar için çalışmalara başlarken piyasaya sürdüğü son model iPhone'larda fiyat artışına gitti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 22:01
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iPhone 14 fiyatlarına dev zam yapıldı

Apple'dan yeni zam. iPhone 14 fiyatlarında dev artış
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Eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 14 serisiyle dikkat çeken Apple, yeni cihazlar için çalışmalara başladı ama bu arada son serinin fiyatlarını da güncellemeyi ihmal etmedi.

Teknoloji devi Apple Türkiye için iPhone 14 fiyatlarına zam yaptı. 

Apple, bugün yeni M2 Pro ve M2 Max işlemcileriyle birlikte Mac mini bilgisayarını da tanıttı.

Fakat bu yeni ürünlerle birlikte büyük, ancak tahmin edilen kötü bir sürpriz daha geldi.

Webtekno'dan Ümit Kılıç'ın aktardığına göre, Apple, iPhone 14 fiyatlarına zam yaptı. Öte yandan iPhone 13 ve önceki serilerin fiyatlarında değişim yapılmadı.

 İşte yeni iPhone fiyatları:

 

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Sakin almayin yinede siz bilirsiniz
17.01.2023 22:06
Tavsiye etmem cok hatali dandik yapmislar adam oldukten sonra bozdular her yeni ip. Eskisinden beter cikiyor  
 
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