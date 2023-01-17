Yeni patentten görüntüler sızdı. iPhone cihazlar böyle görülecek

Apple’ın katlanabilir ekranlı bir iPhone üretmemesi konusu teknoloji takipçileri tarafından yoğun olarak eleştirilirken rakipleri Samsung, Xiaomi ve Oppo gibi şirketlerin peş peşe katlanabilir telefonlar çıkardığı görüldü. Apple’ın tüm bunlara kasrşılık bir katlanabilir iPhone çıkaracağı düşünülüyordu. Teknoloji dünyasına bir haber bomba gibi düştü.

APPLE'IN PATENT BAŞVURUSU ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre bu patent, Apple'ın merakla beklenen katlanabilir iPhone'uyla ilgili olarak tanımlandı. Patente dair bazı görseller ortaya çıktı.

İŞTE O PATENT GÖRÜNTÜLERİ

Patently Apple'ın aktardığına göre, söz konusu patent özellikle akıllı telefonlar için yeni bir koruyucu katmanın yapısıyla ve çatlamaya karşı dirençliyken katlanabilen esnek ekranlarla ilgili olarak tanımlandı.

Bazı katlanabilir cihazlarda meydana gelen ekran çatlama sorunları kullanıcıların canını sıkmaya başladı. Yine iddialara göre Apple'ın icadı da bu sorunları düzeltmeye odaklanıyor. Patent hakkında paylaşılan fotoğraflardan biri ise şu şekilde:

Bir gün iPhone'lar katlanabilir hale getirilerek, yukarıda çizimlerde olduğu gibi görünebilirler. Yine de Apple'ın henüz bu konuda resmi bir açıklamasının bulunmadığını ve katlanabilir iPhone iddialarını doğrulamadığı bilinmektedir.