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IPhone kullanıcılarından art arda şikayet yağıyor. Bu sürümlere dikkat

IPhone kullanıcıları iOS 16'dan şikayetçi olduklarını dile getiriyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 09:28
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IPhone kullanıcıları iOS 16'dan şikayetçi

IPhone kullanıcılarından art arda şikayet yağıyor. Bu sürümlere dikkat
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Apple iOS 16'yı geçtiğimiz Eylül ayında yayınlamıştı. Ancak üzerinden 4 ay geçse de şikayetler art ardfa geliyor.

Twitter ve Reddit gibi platformlarda çok sayıda kullanıcı şikayetini dile getiriyor.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre işletim sistemine yapılan en son güncelleme 13 Aralık'ta yayınlanan iOS 16.2 olmuştu. Ancak kullanıcılar bu sürümden de hiç memnun değil. Hatta yayınlandıktan sonra sorunların azalmak ziyade daha da arttığını söylüyorlar.

ÇOK SAYIDA SORUN

iPhone sahipleri uygulamaların düzgün çalışmadığını, donabildiğini veya çalışmayı tamamen durdurabildiğini bildiriyor. Düşük sistem performansı, klavyenin kaybolması veya düzgün çalışmaması gibi kullanıcı deneyimine direkt etki eden bazı hatalar da mevcut.

Bununla birlikte Spotlight aramasının çökmesi, odak modlarıyla alakalı sorunlar, HomeKit problemleri, Apple Music uygulamasında hatalar, CarPlay aksaklıkları ve hızlı pil tüketimi gibi şikayetler de var.

Sorunlar en yeni amiral gemisi iPhone 14 ve iPhone 14 Pro dahil olmak üzere tüm iPhone modellerinde görülüyor.

Apple kullanıcılarının büyük bir bölümü tarafından dile getirilen bu hatalar, Apple'ın iOS 16.3'ü yayınlamak için birkaç hafta beklemek yerine daha öncesinde bu hataları gidermek için iOS 16.2.1'i yayınlaması ile sonuçlanabilir.

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