iPhone 14'teki özellik Android cihazlara geliyor

Apple'ın iPhone 14 cihazlarında bulunan uydu bağlantısı özelliği tüm telefon kullanıcı tarafından merak edilmişti. Özellik sayesinde kapsama alanı dışındayken meydana gelebilecek acil durumlarda iletişime geçilme ve hayat kurtarma olarak tanımlanıyordu. Bu misyonun Android telefon üreticileri tarafından da benimsendiği ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre, Uydu telefonu firması Iridium ile çip devi Qualcomm arasında yeni bir ortaklık kurdu. Bu yeni ortaklık, yılın ilerleyen zamanlarında üst seviye Android akıllı telefonlara uydu bağlantısı getirecek.

Bu, özelliğin bulunacağı Android telefonların kapsama alanının olmadığı yerlerde, mesaj göndermek ve almak için geçen uydulara bağlanabileceği anlamına gelecek.

KARAR ÜRETİCİ TARAFINDAN VERİLECEK

Bahsi edilen ortaklık, aynı hizmeti belirli bir markaya bağlamadan milyonlarca akıllı telefon kullanıcısına daha erişilebilir hale getirecek. Ancak bunu etkinleştirmek üreticiye düşüyor.

Qualcomm, Snapdragon Satellite adlı yeni özelliğin ilk olarak yalnızca premium yongalarına dahil edileceğini, bu nedenle bütçe dostu cihazlarında görünme olasılığının düşük olduğunu kaydetti.

Bu özelliğin ilerleyen zamanlarda tabletlere, dizüstü bilgisayarlara ve hatta araçlara kadar yayılacak ve aynı zamanda acil durum iletişimi ile sınırlı olmayan bir hizmet haline gelecek. Ancak bunun için bir ücret ödenmesi gerektiği düşünülüyor.

Uydu ile bağlantı hızlı ve genellikle güvenilir olsa da kablo veya fiber bağlantılardan daha pahalı.

Hindistan ve Çin gibi ülkelerde uydu telefonlarının kullanımını yasak. Bundan dolayı özelliğin kullanımı yerel yönetimlerin düzenlemelerine dahil edilecek.