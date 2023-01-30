IPhone 14’ün o özelliği 2 kadının hayatını kurtardı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre,Kanada’da kar nedeniyle kaza geçiren ve telefon çekmediği için kimseyle iletişim kuramayan kazazedeler Iphone 14’ün Acil SOS özelliğini kullanarak hayatta kaldılar.

MESAJ VE KONUM BİLGİSİ

Kadınlar, Acil SOS özelliği ile Apple çağrı merkezine mesaj ve konum bilgisi gönderdiler. Apple da Kanada’nın çağrı merkezi olan Northern911 numarasını arayarak iletişim kurdu ve bu şekilde acil durum çağrısı gönderilmiş oldu.

KASIM AYINDA TANITILDI VE 2 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Acil SOS uydu bağlantısı özelliği, Kasım ayında tanıtıldı ve şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da kullanılıyor. Fakat Acil SOS kısa süre Türkiye de dahil olmak üzere iPhone 14 satışı olan her ülkeye kademe kademe olarak açılacak.

Acil SOS özelliği sayesinde çağrıyı alan ekipler, kısa süre içinde olay yerine ulaşarak kaza geçiren iki kadını kardan kurtardı. Bu sayede otomobilleri, otoyola geri çıktı.