Irak’ın kuzeyinde şehit olan kahraman askerler memleketlerine uğurlandı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı. Şehit olan kahraman askerler için Şırnak’ta tören düzenlendi.