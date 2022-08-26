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Son Dakika... HSK’dan Gülşen açıklaması: Yargı bağımsızlığına saygı gösterilmeli

HSK’dan Gülşen açıklaması: Tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hâkimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 16:21
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 16:34
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Son Dakika... HSK’dan Gülşen açıklaması

Son Dakika... HSK’dan Gülşen açıklaması: Yargı bağımsızlığına saygı gösterilmeli
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), "hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınılmasının anayasal zorunluluk olduğu" açıklaması yaptı.

Kurulun internet sitesinden yapılan duyuruda, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakim ve cumhuriyet savcılarını yargısal takdir hakkı sınırlarında kalan ve kanun yollarına tabi birtakım karar ve uygulamaları üzerinden yıpratmaya dönük, hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle açıklama yapılması zarureti doğduğu belirtildi.

Açıklamada, Anayasa'nın 138. maddesinde, "Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

HSK açıklamasında, "Anayasa'nın 138. maddesi çerçevesinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur." ifadeleri kullanıldı.

 

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Mahmut Abbas
27.08.2022 00:28
Has simit evi diyorum sizlere  
 
Yobazfucker
27.08.2022 00:20
Bir zamanlar birisi, üstelik te anayasaya uygun verilen karar için, "kabul etmiyorum, saygı da duymuyorum" demiş idi. Şimdi de ben kabul etmiyor saygı da duymuyorum.  
 
Sedat
26.08.2022 20:09
İlginç.  
 
TÜM YORUMLAR (22)
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