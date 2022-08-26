27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Orhan Uğuroğlu HSK'nın Gülşen açıklamasının yandaş medyaya olduğunu açıkladı. Yandaş medya kıyameti kopartarak Gülşen'in

Orhan Uğuroğlu HSK'nın Gülşen açıklamasının yandaş medyaya olduğunu açıkladı. Yandaş medya kıyameti kopartarak Gülşen'in tutuklanmasına ortam oluşturdu

Gazeteci ve yazar Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HSK’nın yaptığı açıklamayı yandaş medyanın dikkate alması gerektiğini açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 21:03
Takip Et

Gazeteci ve yazar Orhan Uğuroğlu HSK'nın Gülşen'in tutuklanması sonrası yaptığı açıklamayı değerlendirdi

Orhan Uğuroğlu HSK'nın Gülşen açıklamasının yandaş medyaya olduğunu açıkladı. Yandaş medya kıyameti kopartarak Gülşen'in tutuklanmasına ortam oluşturdu
+
Aa
-

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı gazeteci Orhan Uğuroğlu, sanatçı Gülşen’in tutuklanması sonrası gelen tepkiler üzerine açıklama yapan HSK’nın açıklamasını sosyal medyada değerlendirdi.

Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, HSK’nın açıklamasından bir bölümü paylaşan Uğuroğlu; HSK alıntısının üstüne “AKP iktidarı ve yandaş medyaya uyarı:” notunu düştü.

Gülşen’in tutuklanmasına giden süreçte sosyal medyada yandaş basın ve bazı troll hesapların yoğun paylaşımları ve hedef gösterme çabaları dikkat çekmişti.

Yazar Orhan Uğuroğlu tarafından yapılan paylaşımın tamamı şu şekilde:

“AKP iktidarı ve yandaş medyaya uyarı:

HSK: Tüm kişi kurum ve kuruluşlar yazılı görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek yargılama süreçlerine müdahale içeren hâkimlere emir talimat niteliği taşıyan her türlü eylem söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur”

NE OLMUŞTU?

Dün, Gülşen’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medyada büyük tepki doğmuştu. Çok sayıda vatandaş, sanatçı ve siyasetçi yaşanan olaya büyük tepki göstermişti.

Dile getirilen tepkiler sonrası gün içinde HSK tarafından, isim verilmeden Gülşen’in tutuklanmasıyla ilgili bir açıklama geldi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), "hâkimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınılmasının anayasal zorunluluk olduğu" açıklamasını yaptı.

Kurulun internet sitesinden yapılan duyuruda, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hâkim ve cumhuriyet savcılarını yargısal takdir hakkı sınırlarında kalan ve kanun yollarına tabi birtakım karar ve uygulamaları üzerinden yıpratmaya dönük, hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle açıklama yapılması zarureti doğduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, Anayasa'nın 138. maddesinde, "Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz." yazılan hükümler hatırlatıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yuh yani
27.08.2022 06:23
Ülkede ADALET kavramı kalmadı, adalet suça göre değil, kişilere göre belirleniyor. Akpliysen devam, yok aykırı biriysen gel bakalım buraya. Böyle düzen sağlanmaz.  
 
Millet
27.08.2022 01:33
Orhan bey sen de yandaşsın. aynı zamanda sen yandaş olduğun Parti'nin vekilinin gazetesindesin senden daha yandaşı olabilir mi. ip çoklu doğru tek eleştiriniz yok.ne derseler ne çünkü patronun kovar  
 
Tuncay
27.08.2022 00:26
CHP'nin tek derdi Gülșen olmuș  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
1
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
2
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
3
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
4
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
5
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
6
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
7
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿IMF: Merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı davranmalı
﻿IMF: Merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı davranmalı
﻿IMF: Merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı davranmalı
﻿Kağıthane’de berbere silahlı saldırı: Traş olan müşteri vuruldu
﻿Kağıthane’de berbere silahlı saldırı: Traş olan müşteri vuruldu
﻿Kağıthane’de berbere silahlı saldırı: Traş olan müşteri vuruldu
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.