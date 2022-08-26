Orhan Uğuroğlu HSK'nın Gülşen açıklamasının yandaş medyaya olduğunu açıkladı. Yandaş medya kıyameti kopartarak Gülşen'in tutuklanmasına ortam oluşturdu

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı gazeteci Orhan Uğuroğlu, sanatçı Gülşen’in tutuklanması sonrası gelen tepkiler üzerine açıklama yapan HSK’nın açıklamasını sosyal medyada değerlendirdi.

Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, HSK’nın açıklamasından bir bölümü paylaşan Uğuroğlu; HSK alıntısının üstüne “AKP iktidarı ve yandaş medyaya uyarı:” notunu düştü.

Gülşen’in tutuklanmasına giden süreçte sosyal medyada yandaş basın ve bazı troll hesapların yoğun paylaşımları ve hedef gösterme çabaları dikkat çekmişti.

Yazar Orhan Uğuroğlu tarafından yapılan paylaşımın tamamı şu şekilde:

“AKP iktidarı ve yandaş medyaya uyarı:

HSK: Tüm kişi kurum ve kuruluşlar yazılı görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek yargılama süreçlerine müdahale içeren hâkimlere emir talimat niteliği taşıyan her türlü eylem söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur”

NE OLMUŞTU?

Dün, Gülşen’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medyada büyük tepki doğmuştu. Çok sayıda vatandaş, sanatçı ve siyasetçi yaşanan olaya büyük tepki göstermişti.

Dile getirilen tepkiler sonrası gün içinde HSK tarafından, isim verilmeden Gülşen’in tutuklanmasıyla ilgili bir açıklama geldi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), "hâkimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınılmasının anayasal zorunluluk olduğu" açıklamasını yaptı.

Kurulun internet sitesinden yapılan duyuruda, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hâkim ve cumhuriyet savcılarını yargısal takdir hakkı sınırlarında kalan ve kanun yollarına tabi birtakım karar ve uygulamaları üzerinden yıpratmaya dönük, hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle açıklama yapılması zarureti doğduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, Anayasa'nın 138. maddesinde, "Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz." yazılan hükümler hatırlatıldı.