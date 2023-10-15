İran savaşa hazırlandıklarını resmen duyurdu: Eğer İsrail durmazsa…

Yarı resmi Fars haber ajansının Pazar günü bildirdiğine göre İran, İsrail'i, Filistinlilere yönelik saldırıları sonlandıramaması halinde gerilimi tırmandıracağı konusunda uyardı.
İSRAİL'E TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA
İran Dışişleri Bakanı bölgedeki diğer tarafların harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.
Hossein Amirabdollahian'ın "Siyonist saldırılar durmazsa bölgedeki tüm tarafların eli tetikte olacaktır" dediği kaydedildi.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.