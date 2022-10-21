İran sınırda namluları Azerbaycan'a çevirip tatbikat yaptı. Ermenistan'ı desteklemişlerdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan ile Ermenistan sınırında yer alan Aras Nehri bölgesinde “Güçlü İran” adı verilen askeri tatbikat başlattı.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikata zırhlı ve topçu birlikler ile insansız hava araçları (İHA) ve elektronik savaş birimleri katıldı.

Kırım'ın cesur gazetecisi Gulsum Khalilova sosyal medya hesabından "İran, Azerbaycan'ı tehdit etmek ve göz dağı vermek için Araz nehri boyu askeri tatbikat yapıyor, namlularının ucunu Azerbaycan'a çeviriyor" paylaşımını yaptı.