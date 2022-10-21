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  • İran sınırda namluları Azerbaycan'a çevirip tatbikat yaptı. Ermenistan'ı desteklemişlerdi

İran sınırda namluları Azerbaycan'a çevirip tatbikat yaptı. Ermenistan'ı desteklemişlerdi

Kırım'ın cesur gazetecisi Gulsum Khalilova, İran'ın, Azerbaycan'ı tehdit etmek ve gözdağı vermek için Aras Nehri boyu askeri tatbikat yaptığını ve namluları Azerbaycan'a çevirdiğini açıkladı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 08:13
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Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı desteklemişlerdi. İran'dan Azerbaycan'a tehdit ve gözdağı. Namlularını Azerbaycan'a çevirdiler

İran sınırda namluları Azerbaycan'a çevirip tatbikat yaptı. Ermenistan'ı desteklemişlerdi
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İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan ile Ermenistan sınırında yer alan Aras Nehri bölgesinde “Güçlü İran” adı verilen askeri tatbikat başlattı.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikata zırhlı ve topçu birlikler ile insansız hava araçları (İHA) ve elektronik savaş birimleri katıldı.

Kırım'ın cesur gazetecisi Gulsum Khalilova sosyal medya hesabından "İran, Azerbaycan'ı tehdit etmek ve göz dağı vermek için Araz nehri boyu askeri tatbikat yapıyor, namlularının ucunu Azerbaycan'a çeviriyor" paylaşımını yaptı.

 

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