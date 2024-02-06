Kripto paralarda son gelişmeler neler?

Rukiye Selçuk
Kripto paralarda son gelişmeler neler?
Kripto para piyasaları yeni güne sakin seyirde başladı.

Geçtiğimiz hafta yoğun veri akıları nedeniyle oldukça dalgalı bir seyir sergileyen kripto paralar bu hafta sert ataklarını dizginlemiş durumda.

Geçtiğimiz hafta ABD tarafında açıklanan faiz kararları ve istihdam rakamları piyasalarda hareketlilik oluşturmuştu.

Geçtiğimiz gün ise Fed Başkanı Powell, Fed’in faizleri çok erken indirmekten çekindiğini söyledi.

Fed üyelerinin açıklamaları ve ISM Hizmetler endeksinde enflasyonun canlılığına yönelik işaretler Fed faiz indirim ihtimalini piyasalarda düşürüyor.

Gelen bu açıklamalar küresel piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasalarında da yüksek volatilite oluşturdu.

Gelişmeler ışığında dolar endeksi bugün TSİ 14.35’de 104.498 seviyesinde bulunuyor.

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Lider kripto para birimi Bitcoin aynı saat diliminde 42.815 dolar seviyesinde yatay seyirde bulunuyor.

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum ise 2.323 dolar seviyesinde yatay bir seyir sergiliyor.

Bugün küresel çapta zayıf veri akışı nedeniyle hareketliliğin sakin olması beklenebilir.

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