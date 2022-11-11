Ukrayna ordusu Herson’u geri aldı. Halk sokaklara döküldü

Rusya'nın daha önce geri çekileceğini açıkladığı ve bugün erken saatlerde geri çekilme işlemlerini tamamladığı Herson'a Ukrayna askeri güçleri girdi.

Ukrayna güçlerinin girdiği şehirde halk Ukrayna askerlerini sokaklarda karşıladı. Şehirdeki Rus sembolleri kaldırılırken yerine Ukrayna ve AB bayrakları asıldığı görüldü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11.11.22" tarihini yazdı.

Telegram'daki "Herson Haberleri" adlı kanalda paylaşılan görüntüde ise bir Ukraynalı asker, Herson'a girdiklerini belirtti.

Herson merkezindeki idari binanın önünde yer alan anıtın temeline konulan Ukrayna bayrağı ile Avrupa Birliği bayrağı dikkati çekti.

Telegram'daki diğer bir görüntüde de bir yerleşim biriminde Ukrayna askerlerine çiçekler atıldığı ve köylülerin sarılarak ağladığı görüldü. Ukraynalı askerler, Rus güçlerinin kaldığı komuta merkezlerini ve kullandıkları eşyaları gösterdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının tümüyle Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesine karar vermişti.

Herson, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 eylülde imzaladığı belgelerle yasa dışı ilhak edilmişti.

KIRIM TÜRKÜ GAZETECİ GÜLSÜM KHALİLOVA HERSON'DAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI