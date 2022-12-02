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Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Işık Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 2 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 16 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 07:49
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Işık Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi alacak

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
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Resmi Gazete'de Işık Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.'' denildi.
İlan Tarihi : 02.12.2022
İlan Bitiş Tarihi : 16.12.2022

BAŞVURU EVRAKLARI
*İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza)
*YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi,
*Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta Yeterlilik)
*Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri,
*Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya,
*Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler)
*Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan "Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu" (Puanlamaya esas bütün faaliyetler belgelenir.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE BİLGİLENDİRME
Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 9. maddesinde belirtilen evrakları 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Akademik Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ
Işık Üniversitesi Büyükdere Caddesi No: 194 34398 Maslak/İstanbul
14752/1-1

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