Bunu bilmeden Bayram tatiline çıkmayın! İslam Memiş'ten altın ve dolar için "açık pozisyon" uyarısı

Finansal piyasalar uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz hafta altın piyasasının durgunluğunu ve düşüş eğilimini analiz etti. Dolar ve borsa hakkında tahminlerde bulunan Memiş, ifadelerinin yatırım önerisi niteliği taşımadığını vurgulayarak, yaklaşan bayram öncesinde yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BORSADA SON DURUM

Borsa İstanbul 10 bin 635 puanda. 10 bin 500 destek seviyesini takip eden Memiş, 10 bin 589'a kadar gerileme gördüklerini ve 10 bin 700 puanda tutunma çabası olduğunu belirtti. Dar bant aralığına sıkışan borsada, yılın ikinci yarısında 10 bin üzerindeki ataklarda acemiler değil, profesyonel yatırımcılar kazanacak. Satış baskısının bitmediğini ve 9800, 9600 ve 9400'e kadar geri çekilme beklediğini vurguladı.

DOLAR VE EURO

Memiş, döviz kurlarında da dalgalanmalar olacağını öngördü. Borsa İstanbul, bugün 10 bin 635 puan seviyesinde işlem gördü. Önceki tahminlerimde belirttiğim 10 bin 500 puanlık destek seviyesine yakın bir düşüş yaşanarak, endeks 10 bin 589 puana kadar geriledi.

ALTINDA İŞTAHLI BİR YÜKSELİŞ YOK

Ons altın 2356 dolar seviyesinde. Bu hafta tepki yükselişi göreceğini ve 2370-2380 dolara kadar toparlanma olabileceğini belirten Memiş, cılız bir yükseliş olduğunu ve iştahlı bir yükselişin olmadığını kaydetti. Dar bant aralığında bir ons altın olduğunu da ekledi.

KURBAN BAYRAM İÇİN UYARILAR

Son dönemde, büyük şehirlerdeki nüfus azalma eğilimi gösteriyor. Döviz ve altınını Türk Lirası'na çeviren vatandaşların sayısı artarken, bayram öncesinde TL'ye olan talebin artacağı öngörülüyor. Bu durum, bireylerin ve şirketlerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için döviz bozdurmasından kaynaklanıyor. Piyasadaki bu hareketlilik, TL'ye yatırım yapılmasıyla karıştırılmamalı; zira bu, mevcut finansal ihtiyaçlardan doğan bir taleptir.

'AÇIK POZİSYONDA TATİLE ÇIKMAYIN'

Memiş, Kurban Bayramı tatili öncesi şu kritik açıklamada bulundu: "Kesinlikle açık pozisyonda tatile çıkmayın. Döviz borcun vardır, al tatile öyle çık. Risklerini bölmen lazım. Yüzde 50 satış yapıp yüzde 50 farklı enstrümana da geçebilirsin. Açıkta kalmadan tatile çıkman lazım."