İsmail Hacıoğlu'nun babası herkesin tanıdığı o ünlü isimmiş. Duyanlar kulaklarına inanamadı

Oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, geniş bir hayran kitlesine sahip.

1985 doğumlu İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nde tiyatro bölümüne girmeye hak kazandı ancak henüz birinci sınıfta okulu bıraktı.

2001 yılında rol aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuk kariyerine adım atan İsmail Hacıoğlu, Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı.

Büyük aşk yaşadığı ve evlenmeleri beklenen sevgilisi Aslıhan Gürbüz ile ayrılan İsmail Hacıoğlu, şimdi de ailesiyle gündemde. Oynadığı her rolün altından başarıya kalkan ünlü oyuncunun babası da çok ünlüymüş.

İsmail Hacıoğlu'nun babası Mehmet Hacıoğlu'nun eski Fenerbahçe futbolcusu olduğu öğrenildi.

Bulgar Mehmet lakaplı eski defans oyuncusu olan Mehmet Hacıoğlu, 2014 yılından bu yana antrenörlük yapmaktadır.