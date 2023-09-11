İsmail Hacıoğlu: Cihangir'den bir kez daha nefret ettim!

İsmail Hacıoğlu önceki akşam eski eşi Duygu Kumarki ve kızı Yemin ile Cihangir’de görüntülendi.

İsmail Hacıoğlu: Cihangir'den bir kez daha nefret ettim!

İlk evliliğini 2010 yılında Vildan Atasever ile yapan İsmail Hacıoğlu, 2015’te boşanmış, 2016’da dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Yemin adında bir kızı olan çift, Temmuz 2020’de ihanet iddiasıyla boşanmıştı.

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Hürriyet'te yer alan habere göre; Oyuncu İsmail Hacıoğlu, önceki akşam Cihangir'de eski eşi Duygu Kumarki ve kızı Yemin ile görüntülendi.

Oyuncu, “Arkadaşlar kızımla vakit geçiriyorum. İnanın Cihangir’den bir kez daha nefret ettim. Bugün bizi rahat bırakmadılar” dedi.

Hacıoğlu, kızı rahatsız olduğu için röportaja devam etmedi.

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