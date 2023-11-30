İsmail Hacıoğlu'nun eski eşinden kafa karıştıran paylaşım

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Çift 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılığın ardından İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadı ancak ikili ilişkisinde de mutluluğu bulamadı.

Bir süredir yalnız olan ve bugün 38 yaşına basan İsmail Hacıoğlu’nun eski eşinden ünlü oyuncunun yeni yaşını Instagram’da paylaştığı mesajla kutladı.

Duygu Kaya Kumarki’nin sözleri kafa karıştırdı:

"Yarası baba olan kız çocukları iyileşmez" diyordu şair… Sen Yemin’in yüreğinde çiçek gibi açtın. En uslanmaz, ele avuca sığmaz halinde duruldun hep onu görünce… Avuçlarının içinde sıkmadan korumaya çalıştın ve hala... Yüreğinin aydınlığını bilirim. Karartma ışıklarını… Hatalarınla, doğrularınla, dağıttıkların ve inşa ettiklerinle… Gözyaşların, bazen öfkenle… Dilin başka dediği zaman yine de sırtımızdan eksik etmediğin elinle… İyi ki varsın, iyi ki doğdun… Ailece nice güzel yaşların olsun… Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim…"