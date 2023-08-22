İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş

Cem Karaca'yı anlatacak olan filmde başrol oynamaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz ile evlilik haberi beklenirken ayrılık haberiyle gündeme gelen İsmail Hacıoğlu, şimdilerde Cem Karaca'yı anlatacak olan filmde başrol oynamak için hazırlanıyor.

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Yeni rolü için imaj tazeleyen Hacıoğlu'nun son hali takipçilerinden tam not aldı.

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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve yakışıklılığıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Ünlü oyuncunun kız kardeşini görenler hayran kaldı.

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Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda rol almış.

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Sosyal medyada epey aktif olan Kardelen Hacıoğlu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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