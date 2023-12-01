İsmail Kartal '7-1'i çok merak ediyorum' demişti. 6-1 sonrası yaptığı hareket gündem oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu.

Sarı - Lacivertlilerin grubun ikinci maçında Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

Avrupa Konferans Ligi'nde yer aldıkları grupta, Nordsjaelland’ın Ludogorets’i 7-1 mağlup etmesine şaşırdığını söyleyen İsmail Kartal, "Benim beklemediğim bir sonuç. Ludogorets, son yıllarda kendi liginde üst üste şampiyon olan bir takım. 7-1’lik bir sonuç nasıl oldu, çok merak ediyorum. Yarın izleyeceğim. Şu anda biz lideriz. Bundan sonra oynayacağımız maçları düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

SADECE 45 SANİYE SÜRDÜ

İsmail Kartal'ın dün gece Nordsjaelland maçı sonrası yaptığı kısa açıkalama ise dikkat çekti.

Sonuçtan duydukları üzüntüyü dile getiren İsmail Kartal, "Vallahi çok fazla konuşacak bir şey yok. Bu akşam gerçekten Fenerbahçe Futbol Takımı'na, bizlere yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz" dedi.

Kartal'ın basın toplantısı sadece 45 saniye sürdü.