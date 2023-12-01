Itoudis Fenerbahçe'nin nasıl kazandığını açıkladı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, 100-99 kazanılan Real Madrid maçı sonrasında taraftara dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Itoudis Fenerbahçe'nin nasıl kazandığını açıkladı

Real Öadrid'i geriden gelerek 100-99 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Başantrenörü Dimitris Itoudis taraftarın desteğine dikkat çekerken "İlk olarak takımımı tebrik etmek istiyorum. Tam olarak taraftarla birlikte kazandık. Aslında bütün istatistiklerden öte inançtan, mücadeleden bahsetmek lazım. Bunları istatistiklerde göremezsin. Bir arada kaldık. 14-15 sayıdan geri geldik. Vazgeçmedik. Kısa 5'le, uzun 5'le oynadık. Switch yaptık, yapmadık. Geri döndük. Real Madrid, en iyi takımdı, en iyi basketbolu oynuyorlardı, son şampiyon. Biz mağlubiyet serisinden gelmiştik." dedi.
"İNANIYORDUM"
Kötü geçen sürece değinen Itoudis, "Sakatları geri döndürmek çok zordu. İnanmaya devam etti oyuncularım. Taraftarlar, desteklemeye devam etti ve bizi bu noktaya getirdiler. Sadece ummuyorum, inanıyorum ki bu galibiyet çok iyi gelecek. Özgüvenimiz sallantıdaydı ama geri döndük, geri döndük! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum." diye konuştu.

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