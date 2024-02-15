Rams Park zafere hazır. Maçın başlamasına saatler kala heyecan dorukta

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Çek ekibi Sparta Prag'ı konuk edecek olan Galatasaray'da nefesler tutuldu.
Saat 20.45'te start alacak mücadele öncesi Rams Park'ta tüm hazırlıklar tamamlandı.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar da zorlu mücadele için tribündeki yerlerini almaya başladı.
Güvenlik önlemlerinin de üst düzeyde olduğu, stat çevresindeki kontrollerin yoğunlaştırıldığı gözlendi.
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği mücadele Exxen ekranlarında yayınlanacak.
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