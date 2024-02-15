Rams Park zafere hazır. Maçın başlamasına saatler kala heyecan dorukta

Selahattin Ekrekli
Rams Park zafere hazır. Maçın başlamasına saatler kala heyecan dorukta
Statta tüm hazırlıklar tamamlandı, taraftarlar da yavaş yavaş tribündeki yerini almaya başladı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Çek ekibi Sparta Prag'ı konuk edecek olan Galatasaray'da nefesler tutuldu.
Saat 20.45'te start alacak mücadele öncesi Rams Park'ta tüm hazırlıklar tamamlandı.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar da zorlu mücadele için tribündeki yerlerini almaya başladı.
Güvenlik önlemlerinin de üst düzeyde olduğu, stat çevresindeki kontrollerin yoğunlaştırıldığı gözlendi.
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği mücadele Exxen ekranlarında yayınlanacak.

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