İsmail Kartal'dan flaş açıklama. Şampiyonluğumuzu elimizden aldılar

Galatasaray ile Suudi Arabistan'da oynayacakları Süper Kupa karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, iyi futbol oynayarak 2023 yılını kupa ile kapatmak istediklerini söyledi. Oyuncularına güvendiğini dile getiren tecrübeli hoca, ligdeki derbi içi de çarpıcı sözler sarf etti.

GALATASARAYLI OYUNCULAR YERDEN KALKMADI

İsmail Kartal, "İlk yarı vasat, belki vasatın altında oyun oynadık ama mücadele gücümüz yüksekti. Galatasaray 1-2 duran topla üstümüze geldi, ama ikinci yarı reaksiyon gösterdik. Stratejimiz kazanmak, kazanamıyorsak kaybetmemekti. Bu uzun soluklu bir maraton. 55-60'tan sonra rakip oyuncular sürekli yere yattı. Oyun hızımızı kestiler. Hakem de buna yol verdi. Oyunu yavaşlatan sürekli Galatasaraylı oyunculardı. Biz beraberliğe üzüldük" dedi.

MAÇA FULL KADRO İLE ÇIKACAĞIZ

Süper Kupa'daki karşılaşma için de İsmail Kartal şöyle konuştu: "Yarınki maça full kadro çıkacağız. Bu maçların motivasyonu hep yüksektir. Kendimize yakışır bir oyun oynamak istiyoruz. Güçlü oyunumuzu nasıl bugüne kadar gösterdiysek yarın da göstermek istiyoruz. Onlar da çok iyi takım. Biz yarın maçı kazanmak ve kupayı alarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

KURŞUNLAMA OLAYI OLMASA...

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin 9 yıl önce kendi yönetiminde Süper Kupa'yı kazandığının hatırlatılması üzerine, "İlk Fenerbahçe teknik direktörlük dönemimdi. O sene ligde de liderdik, şampiyon olmamız gerekiyordu. Onu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Malum olay olunca orada da önümüz kesilmişti biliyorsunuz. Kurşunlanma olayı oldu. Şampiyonluğumuz elimizden alındı, biz vermedik. İnsanlar unutuyor ama ben unutturmak istemiyorum. Hala failleri bulunmadı" dedi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI NEDEN OLMADI?

Fenerbahçe yönetiminin Galatasaray ile ortak basın toplantısı kararını kabul etmemesi hakkındaki düşünceleri de sorulan İsmail Kartal, "Bu konuya sayın başkanımız, kulüp yönetimimiz karar veriyor. Kulübümüzden böyle bir karar çıktıysa uymak zorundayım. Bunun nedenlerini, niçinlerini herkes iyi araştırsın. Neden böyle bir karar alındı? Kulübümüzün kararının arkasında duruyorum" diye konuştu.