Okan Buruk'tan İsmail Kartal'a jet yanıt. Fenerbahçeli oyuncular sürekli hakemin başındaydı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşması öncesi iki taraftar yapılan açıklamalar dikkat çekici. Dev kapışma için düzenlenen basın toplantılarına ligdeki derbide yaşananlar damga vurdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Galatasaraylı oyuncular yerden kalkmadı. Oyunu yavaşlatan sürekli Galatasaray'dı" demişti.

HER OYUNCUYA SAYGI DUYULMALI

Bu sözlere yanıt gecikmedi. İsmail Kartal'dan sonra basın toplantısı düzenleyen Okan Buruk, "Çok şey söyleyebilirim. Fenerbahçeli oyuncular sürekli hakemin başındaydı diyebilirim. Oyunculara saygı duymak lazım. Fenerbahçeli oyuncuların saha içerisindeki hareketlerine, hepsine saygı duyuyorum. Bizim oyuncularımıza da saygı duyulmalı. Hepsi üst düzey oyuncular. Oyuncuları suçlamak yerine iki takım oyuncusunu da korumalı, saygı duymalıyız" ifadesini kullandı.

BU MAÇIN HİKAYESİ DAHA FARKLI

Okan Buruk, Süper Kupa karşılaşması için de "Ligdeki maçta istenen ofansif anlamda beklentinin altında kaldık. Artık herkes bu derbiye odaklandı. Bu maçın hikayesi daha farklı. Güzel bir stadyum, güzel bir atmosfer. Yaptığımız organizasyona yakışır şekilde yer almalıyız. Hem futbolla hem saha içindeki davranışlarla seyir zevki yüksek bir maç olur. Lig maçında da ofansif kadrolar vardı ama üretkenlik azdı. İki takım için de kupayı kazanmak ön planda" dedi.

ICARDİ'NİN DURUMU YARIN NETLEŞECEK

Mauro Icardi'nin oynayıp oynamayacağına henüz karar vermediğini dile getiren Okan Buruk, "Icardi'de kırık oldu. Maskeyle sahada yer almak istedi. Kararı yarın vereceğiz. Doktor son kontrolü yapacak. Son maçta 2-3 tane farklı darbe aldı. Birinde kırık oldu. Burnunda da problem var" diye konuştu.

FRED İŞLERİ DEĞİŞTİRECEKTİR

Okan Buruk; ligdeki derbide oynamayan Fred'in bu kez sahada olacağının hatırlatılması üzerine, "Geride kalan maçta Fred'e çok yakın olan İrfan Can Kahveci'yle başladılar. Aynı profil. Ancak etkili olmadı. Fred oyun kurmada iyi işler yapıyor. Onun gelmesiyle işler değişecektir. İrfan da öyle bir oyuncu ama Fred daha mobil, daha gezen, daha bloklar arasında oynayabilen oyuncu. Farklılık getirecektir" yorumunu yaptı.

MUSLERA: GALATASARAY'DA 16 KUPAM VAR

Basın toplantısına katılan kaptan Fernado Muslera da en büyük motivasyonlarının kupa olduğunu kaydederek, "16 tane kupa kazandım Galatasaray'da. Futbolcuysanız tek motivasyon kupa kazanmaktır. Fenerbahçe ile tarihi bir derbi oynayacağız. Oyuncu için fazla konuşmaya gerek yok. Burada Türkiye'yi temsil edeceğiz. İstanbul'da çok büyük beklenti var, bakalım ne olacak" dedi.