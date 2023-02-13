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Askerleri deprem bölgesine böyle taşıdılar

Ekşi Sözlük bunu konuşuyor. Deprem bölgesine askerlerin tır dorsesinde sevk edilmesi büyük tepki topladı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 12:35
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Askerleri bölgeye böyle taşıdılar

Askerleri deprem bölgesine böyle taşıdılar
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde AKP hükümetinin Türk Silahlı Kuvvetlerini etkin bir şekilde seferber etmediği eleştirileri deprem gündeminin tepesine yerleşirken sosyal medyada paylaşılan bir videoda sahaya sürülen az sayıdaki askerin tır dorsesinde taşınması büyük tepki topladı.

Bir yerden bir yere gitmek için asfalta, yola, düz zemine ihtiyacı olmayan; çamur, kar, kum demeden her yere girip çıkabilen unimog kamyonlar yerine askerlerin neden tırla taşındığı merak konusu oldu.

Konu Ekşi Sözlük’te de gündem oldu. Kullanıcılar askerlerin bu şekilde taşınmasına itiraz etti.



İşte o entrylerden bazıları:

“Çocukluğumdan beri askerler unimogla gezerdi şimdi tırın dorsesinde, NATO’nun 2. büyük ordusu, yersen.”

“Tam anlamıyla skandaldır, açık kasa balık istifi güvenlik zafiyeti oluşturacak şekilde asker sevk edilmesi kabul edilebilecek bir şey değil.”

 “Bir Allah'ın kulu düşünmemiş mi bir saldırı olsa, bu çocuklar kendini nasıl savunacak, ne yapacak diye?”

“Allah'ını, kitabını seven biri açıklasın şu kepazeliği. Üst düzey kalan kurum bir tek TSK vardı onun da içinden geçmişler.”



"ASKERİ BÖYLE RİSKE ATMAK AKIL TUTULMASI"
“Terör saldırısı olmasa dahi bir trafik kazasında o kadar askeri riske atmak akıl tutulmasıdır. Mevsimlik işçilerin taşınmasında yaşanan trajedileri biliyorken toplumun göz bebeği mehmetçiğe yapılan bu muamele sinir bozucudur ve tepki verilmelidir. Ek olarak mavi bere/kep komando olduklarını gösteriyor ki bu işin vahametini artırır.”

“Kamyon kasasında asker yolculuğu ile gururlanan vatandaş net eziktir.”

“Utanç verici.. Orta Doğu, Afrika devletlerinin kırık, dökük, ucuz orduları gibi… Bir de videoda fona kahramanlık müziği verilmiş.”

“Tek kelimeyle bağrıma taş gibi oturmuş görüntülerdir. Bu cahil sürüsü iktidarında bunu da gördük. Amele taburunu bile böyle taşıyamazsın.”

“Çıldırmamak içten değil yemin ederim. En köklü kurumumuzun düştüğü duruma bak.”

ASKERLERE SEVGİ SELİ
Askerlerin tır dorsesinde taşınması tartışılırken halkın, askerleri bağrına bastığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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