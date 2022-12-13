İsmailağa'da 6 yaşındaki çocuğa istismar davası öne çekildi

İsmailağa cemaatindeki 6 yaşındaki çocuğa istismar davası öne çekildi. İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması iddiasına ilişkin dava açılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatıma Gümüşel’in “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Dini nikahla evlendirildiği iddia edilen Kadir İstekli hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianameyi kabul eden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 tarihine duruşma günü vermişti.

DAVA TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahkemeye başvurarak duruşma tarihinin erkene çekilmesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, duruşma gününün 30 Ocak 2023 tarihinde görülmesine karar verdi.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da istismarcı Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talebinde bulundu.

NE OLMUŞTU

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi evlendirdiğinin ortaya çıkması Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarının 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

H.K.G.’nin abisi Muhammed Ziya Gümüşel, kardeşinin evden ayrılmadan kısa bir süre önce sosyal medya aracılığıyla bir kadından yardım alma çabasını “Kardeşim bazı yönlendirmeler ile beraber bazı bir takım grup arkadaşlıkları gibi bazı görüşmelerine şahit olduk” olarak değerlendirdi.