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İBB Meclisi'nde Hiranur Vakfı protestosu: Bunu yapan herkes şerefsiz

Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilmesi olayı İBB meclis gündemine geldi. CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, "Aile bakanı istifa", "İstismara sessiz kalma", "Suça ortak olma" dövizleri açarak protesto etti.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 22:10
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İBB Meclisi'nde 6 yaşındaki çocuğun tarikatta yaşadığı cinsel istismar protesto edildi

İBB Meclisi'nde Hiranur Vakfı protestosu: Bunu yapan herkes şerefsiz
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin aralık ayı toplantısının birinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında, Meclis 1. Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

Gruplar konuşmaların yapıldığı sırada CHP grubu adına konuşan Ali Haydar Kahraman, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi 6 yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli ile 'dini nikahla evlendirilmesini' gündeme getirdi. Bu sırada CHP ve İYİ Parti sıraları,  "Aile bakanı istifa", "İstismara sessiz kalma", "Suça ortak olma" yazılı dövizler açtı.

"BUNU YAPANLAR ŞEREFSİZ"

Kahraman konuşmasında şunları söyledi:

“Benim kızım 98 doğumlu. Bu olayı yaşayan kızımızla aynı tarihte doğmuş. Bugün itibariyle 24 yaşında. Ben bunu duyduğumda gerçekten kızım gözümün önüne geldi. Bu işin ne kadar zor, ne kadar ahlaksız, ne kadar şerefsizce bir şey olduğunu anladım. Çünkü kızımı düşündüm. İnsan olan herkesin bunu düşündüğüne inanıyorum. Murat başkan(AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz) Memleketim olan Tunceli’den bir cem evi dedesi ve partimizden bir takım şeylerden bahsetti. Doğru bu şeyler yaşanmış. O cem evi dedesi de şerefsiz o bunu yapan CHP’li de şerefsiz, bu cemaatin lideri de şerefsiz, bunu yapan herkes şerefsiz. Bunun siyaset yapılacak bir tarafı yok.”

"KIYASLANACAK BİR ŞEY DEĞİL"

AKP’li meclis üyelerinin cemaatlerle ilgili herhangi bir şey söylediğinde tepki gösterdiğini söyleyen Kahraman, “CHP’nin haritasını gösterdiniz. Ben de AKP il başkanı, meclis üyesi, ilçe yöneticisi, ilçe başkanın yaşadıklarını gösterseydim. Bu kıyaslanacak bir şey değil” dedi. 

"Ben size tweet okuyacağım, bakalım bilecek misiniz" diyen Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın, ‘Çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır. Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz. Mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine ben de inanıyorum' tweetini okudu.

"NİYE GÖZALTI YOK NEDEN TUTUKLANMIYOR"

"Kim yazmıştır bunu?" diye soran Kahraman, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan doğru yazmış. Aynı kabineye üye Aile Bakanı, ‘2020 yılından beri biz bu konuyu biliyorduk. 2020 yılından beri o çocuk korumamız altında. Biz, gerekli hukuki desteği veriyoruz’ dedi. Peki Tunceli’ndeki dede tutuklanmış. Bu işi yapan, CHP’nin içinde bu işi yapanlar tutuklanmış. Bu olayda niye gözaltı yok, neden tutuklanmıyor?" ifadelerini kullandı. (ANKA)

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Hasan
12.12.2022 22:23
BUNU yapan AHLAKSIZ ve VİCDANSIZ....  
 
Nesrin Kurnaz
12.12.2022 22:21
Bence de insanlık suçu. akpnin tavanı ve ortası hangi çıkarları için bildikleri halde suçlulari korumuş koruyormus?  
 
Devran
12.12.2022 22:19
Bu tarikat ve cemaatleri yaratıp yöneten ülkeyi de protesto etmek gerek.Ülkemizi afkanistan yapmaya çalışanları da.  
 
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