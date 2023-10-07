İsrail Hamas'a karşı Demir Kılıçlar operasyonu başlattığını duyurdu

Editör: Ersoy Özdem

Hamas militanı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattıklarını duyurdu.

İsrail ordusu Cumartesi günü yaptığı açıklamada Filistinli militanların Hamas'ın Gazze Şeridi üzerinden İsrail'e sızdığını söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nden de roket yağmurlarının atıldığını ve İsrail'de en az 5 kişinin öldüğünü söyledi.

Gazze'nin çeşitli yerlerinden ilk saldırının ardından roketler defalarca gökyüzünde uçuştu.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın roketli saldırılarına yanıt olarak Gazze'de Hamas'a ait noktalara hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsrail-Filistin gerilimi tırmandırmasına ilişkin en önemli gelişmeler:

İsrail'in Sha'ar Hanegev bölgesinin belediye başkanı Ofir Libstein, Hamas tarafından öldürüldü.

Bir AFP gazetecisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne en az iki hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrailli haber kuruluşu Ynet News, Hamas'ın askeri kolunun 35 İsrail askerini yakaladığını açıkladığını bildirdi. "Güçlerimiz, İsrail'in yerleşim yeri Sderot'ta 35'ten fazla İsrailli asker ve sivili yakalamayı başardı ve bunlar Gazze Şeridi'ne nakledildi."

İsrail, Hamas militanlarının artan saldırıları üzerine “Demir Kılıçlar” operasyonunu başlattı. Bu, Güney İsrail'de ve Gazze Şeridi boyunca Hamas'a karşı büyük operasyonları içerecektir. İsrail ayrıca 10.000'den fazla Yedek askeri ülkenin savunma güçlerine katılmaya çağırdı.

Yerel raporlar, İsrail'in orta ve güneyindeki havalimanlarının ticari kullanıma kapatıldığını söylüyor. Ben Gurion Havaalanı faaliyete devam edecek ve yalnızca güvenlik talimatlarına ve yönergelerine göre hareket etmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabine toplantısında bugünkü saldırıda militanlara yardım eden Hamas ve diğer Filistinli gruplara karşı Resmi Savaş Bildirgesi emrini vereceği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, “Hamas (terör örgütü) bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail Devleti'ne karşı savaş başlattı. İsrail askerleri her noktada düşmana karşı savaşıyor. Tüm İsrail vatandaşlarını güvenlik talimatlarına uymaya çağırıyorum. İsrail Devleti bu savaşı kazanacaktır.” dedi.

İsrail hastanesi, güney ve orta İsrail'e düzenlenen roket saldırılarında 100'den fazla kişinin yaralandığını, çoğunun durumunun ağır olduğunu söyledi. Beerşeba kasabasındaki Soraka Hastanesi 80 hastayı kabul ettiğini söyledi. Tel Aviv yakınlarındaki Assaf Harofeh Tıp Merkezi ise 17 hastanın kabul edildiğini söyledi. The Times of Israel'in haberine göre , Rehovot'taki Kaplan Tıp Merkezi 21 yaralıyı tedavi ediyor .

Gazze Şeridi'nden atılan roketler Kudüs yakınlarındaki Mevaseret Zion kasabasına düştü.

İsrail polis komiseri, güney bölgelerindeki terör gruplarına karşı en az 21 aktif operasyonun sürdüğünü söyledi.

Hamas güçlerinin Gazze sınırına yakın bir İsrail askeri üssünü ele geçirdiği bildirildi.

İsrailli lider Isaac Herzog, X kanalında şunları söyledi:

Orduya ve kurtarma hizmetlerine güç vermek istiyorum. Saldırı altındaki tüm İsrail sakinlerine cesaretimi ve gücümü gönderiyorum. Bize zarar vermek isteyenlerin üstesinden gelebiliriz.

Hamas güçlerinin beş İsrail askerini rehin aldığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliği Maslahatgüzar Stephanie Hallett, saldırıyı şöyle kınadı:

Hamas teröristlerinin İsrailli sivillere ayrım gözetmeksizin roket atmasını kınıyorum. İsrailli yetkililerle temas halindeyim ve İsrail'in kendisini bu tür terör eylemlerine karşı savunma hakkını tam olarak destekliyorum.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail güçlerinin Bureij kampı yakınlarında iki Filistinli gencin öldüğü, beşinin de yaralandığı belirtiliyor.

İsrail'in güneyindeki Bedevi kasabası Kuseife Abd al-Aziz Nassara Belediye Başkanı, Hamas güçlerinin roket saldırılarında en az dört kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Gazze Şeridi yakınındaki tüm yollar, köprüler ve sınır geçişleri İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından kapatıldı.

İsrail Polisinin Güney Bölge Komutanı Amir Cohen, Güney İsrail'de Hamas militanları ile yaşanan silahlı çatışmanın ardından şarapnel parçasından yaralandı.

Gazze Şeridi'nden Güney ve Orta İsrail'e doğru roket atışları devam ediyor.

İsrail'in Hindistan Büyükelçisi Naor Gilon, X kanalında şunları söyledi:

Yahudi bayramı sırasında İsrail, Gazze'den toplu bir saldırı altında. Hem roketlerle hem de Hamas teröristlerinin karaya sızmasıyla. Durum basit değil ama İsrail galip gelecektir.

İsrail Başbakanlığı, saldırı sırasında üst düzey güvenlik kabinesinin toplantı yapacağını söyledi. Başbakan Binyamin Netanyahu da güvenlik şefleriyle bir değerlendirme toplantısı düzenleyecek.

Hamas militanları yoldan geçen tüm sivillere ve araçlara ateş açıyor.

İsrail Savunma Kuvvetlerinin Mordechai kasabası yakınlarında bir terör grubunu ortadan kaldırdığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Joav Gallant, ordunun ihtiyaçları doğrultusunda göreve çağrılan yedek askerlerin seferber edilmesini onayladı.

Filistin İslami Cihad grubu, Hamas'ın İsrail'e yönelik Büyük Ölçekli Saldırısına desteğini genişletti. Grup bunun “bu savaşın bir parçası” olduğunu söyledi. Bir sözcü, "Kadrolarımız zafere kadar Hamas'taki kardeşlerinin yanında omuz omuzadır" dedi.

İsrail'de hükümetin yargısal revizyon planına karşı düzenlenen protestolar, organizatörlerin Filistin saldırısı karşısında ülke vatandaşlarına destek vermeleri nedeniyle iptal edildi. Ayrıca protestolara katılanları "İsrail sakinlerinin güvenliğini ve sağlığını korumak için üzerlerine düşeni yapmaya" çağırdılar.

İsrail Yayın Otoritesi, Hamaz militanlarının İsrail'in Sderot kentindeki bir polis karakolunun kontrolünü ele geçirdiğini ve çatışmalarda çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Hamas militanları İsrail'in Sderot bölgesinde dolaşıyor ve sokaklarda vatandaşlara ateş açıyor.

Çok sayıda rapor, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'yle olan sınır geçişindeki kontrolünü kaybettiğini söylüyor.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne 80 kilometre mesafede acil durum ilan etti. Bu, İç Cephe Komutanlığının tüm toplantıları kısıtlamasına olanak tanıyacaktır.

İsrail ordusu karşılık verme girişimi sırasında Gazze Şeridi'ndeki hedefleri vurduğunu söyledi.

Hamas militanlarının İsrail Savunma Kuvvetlerine ait ekipman ve araçları ele geçirdiği bildirildi.

Videoda ayrıca Hamas militanlarının İsrail'e girmek için motorlu el planörleri kullandığı da görülüyor.

İsrail vatandaşlarının yüklediği videolar, sokaklarda ve teraslarda insanların evlerine girmeye çalışan militanları gösteriyordu.

Yerel gazeteciler, Filistinli militanların Sderot'un Kibbutz bölgesinde İsraillileri rehin aldığını bildirdi. Hamas militanları tarafından çok sayıda sivilin öldürüldüğü de bildirildi.

Dahası, Spectator Index'in haberine göre Hamas militanları saldırının ardından Lübnan'daki silahlı gruplara İsrail'e karşı savaşmak için kendileriyle güçlerini birleştirme çağrısında bulundu.

Hamas, "El Aksa Tufanı Harekatı" kapsamında son üç saat içinde Güney ve Orta İsrail'e 5 binin üzerinde roket fırlattığını iddia etti.

İsrail genelinde, özellikle de tartışmalı Kudüs yakınlarında roket sirenleri duyuldu.