İsrail savaş durumuna geçti. Gazze’ye operasyon başladı

İsrail ordusu, Hamas'ın sabah saatlerinden itibaren başlayan saldırılarının ardından Gazze Şeridi'ne doğru operasyon başlattığını duyurdu.

KAYNAK: AA
İsrail savaş durumuna geçti. Gazze’ye operasyon başladı

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru operasyon başlattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

HAMAS ASKERİ KANADI: OPERASYON BAŞLATTIK

Saldırıları Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları üstlendi. Açıklamada İsrail'e karşı "Aksa tufanı" adlı bir operasyon başlatıldığı duyurulurken, Lübnan'daki silahlı güçlere "İsrail'e karşı savaşımıza katılın" çağrısı yapıldı.

Hamas'ın askeri kanadı, operasyonun ilk 20 dakikasında Gazze'den İsrail'e 5 bin roket ateşlediklerini de belirtti.

Saldırılar sonrası İsrail ordusundan da açıklama geldi. Açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" denildi.

İSRAİL ORDUSU "SAVAŞ DURUMU ALARMI" İLAN ETTİ

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

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