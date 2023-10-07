İsrail kabine toplantısında resmi olarak savaş ilan edecek

İsrail Güvenlik Kabinesi, bugün 13.00’te toplanacak. İsrail'in resmi olarak da savaş ilan etmesi bekleniyor.

KAYNAK: İHA
İsrail kabine toplantısında resmi olarak savaş ilan edecek

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı “Aksa Tufanı Operasyonu” başlattı. İsrail ordusunda savaş durumu alarmı ilan edilirken, roketli saldırılar sonucu İsrail'de 5 kişi hayatını kaybetti.

Silahlı bir grubun Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine sızması sonucu çıkan çatışma ise sürüyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Herzog, “İsrail zor zamandan geçiyor. Bize zarar vermek isteyenlerin üstesinden gelebilecek güçte” dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’ne seslenen Herzog, askerleri ve halkı talimatlara uymaya çağırdı.

GALLANT: HAMAS, BU SABAH BÜYÜK BİR HATA YAPTI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Hamas, bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail'e karşı savaş başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri, tüm sızma noktalarında düşmanla savaşıyor. İsrail, bu savaşı kazanacak" dedi.

GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANIYOR

İsrail Güvenlik Kabinesi, bugün 13.00’te toplanacak. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, kabine toplantısı öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile güvenlik yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri çağıran kararnameyi imzaladı.

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