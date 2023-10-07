İşte Hamas militanlarının İsrail’e sızma görüntüleri. 100’den fazla İsrailli öldürüldü iddiası

Hamas militanları, Gazze sınırındaki Sderot kentine girerek gördükleri herkese ateş açtığı görüldü. Hamas kaynakları 100den fazla İsrail’liyi öldürdüklerini iddia etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte Hamas militanlarının İsrail’e sızma görüntüleri. 100’den fazla İsrailli öldürüldü iddiası

Editör: Osman Can Erok

İsrail ordusu, militan grup Hamas'ın cumartesi günü erken saatlerde ülkeye iddia ettiği 5.000 roketi atmasının ardından 'savaş hali' ilan etti.

Ülkedeki güçler, Hamas militanlarının İsrail'in güneyindeki Gazze sınırına yakın birçok yerden ülkeye 'sızdığını' doğruladıktan sonra bölge sakinlerine evlerinde kalmaları talimatını verdi.

Açıklamada, “Ordu savaş durumu alarmı ilan etti. Son saatte Hamas terör örgütü Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına büyük miktarda roket atmaya başladı ve teröristler İsrail topraklarına birçok farklı yerden sızdı.” denildi.

Hamas'ın yüksek askeri komutanı Muhammed Deif, Filistinlileri İsrail'le yüzleşmeye çağırırken, Mescid-i Aksa Fırtınası operasyonunun 'artık yeter' beyanı olduğunu söyledi.

Sosyal medyadaki görüntüler yerleşim alanlarındaki silahlı militanları gösterirken, İsrail basınında çıkan haberlerde bir İsrail askerinin sokakları süpürürken Hamas militanları tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü.

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(Hamas, sabah 06:30 saatlerinde İsrail'e roket atışıyla saldırı başlattı)

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