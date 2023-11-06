ABD İsrail açıklarına nükleer denizaltı yolladı

İsrailli Bakan’ın ‘‘Gazze’ye nükleer bomba atalım’’ çıkışının ardından ABD’den skandal bir hamle geldi. ABD, İsrail açıklarına nükleer denizaltı gönderdi.

ABD İsrail açıklarına nükleer denizaltı yolladı

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetle devam ederken, ABD’nin İsrail’e açık desteği devam ediyor.

DONANMANIN EN BÜYÜĞÜNÜ YOLLADILAR

Haberler.com’da yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı envanterinde bulunan nükleer denizaltılardan birini İsrail açıklarına yolladı. Ohio sınıfı denizaltının Merkez Komutanlığı'nın bölgedeki sorumluluk alanına ulaştığı belirtildi.

Bölgeye giden denizaltı balistik füzelerle donatılmış ve Amerikan donanmasının en büyüğü olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu daha önce de iki uçak gemisini bölgeye göndermiş, ABD’li komandoların da bölgede oldukları belirtilmişti.

PAYLAŞIM YAPTILAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X'ten yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'ya gönderilen nükleer denizaltısına ilişkin açıklamada bulundu.

Paylaşımda, "5 Kasım 2023'te Ohio sınıfı bir denizaltı ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı." ifadesine yer verildi.

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İSRAİLLİ BAKAN ‘NÜKLEER BOMBA KULLANALIM’ DEMİŞTİ

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda'ya da çöle gitmesi gerektiğini söylemişti.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine de izin verilmemesi gerektiğini savunmuştu.

ELİYAHU'NUN SÖZLERİ DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI

Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün, Eliyahu'nun skandal açıklamasının ardından İsrail'e çok büyük tepki gösterdi. Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail hükümetindeki (Eliyahu) bir Bakan'ın, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasına ilişkin yaptığı aşırıcı açıklamalarını en güçlü ifadelerle kınıyoruz" denildi.

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