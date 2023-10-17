İsrail ordusu hastane saldırısının Hamas tarafından yapıldığını söyledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bir hastaneyi bombalayarak yüzlerce sivili katletti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail ordusu hastane saldırısının Hamas tarafından yapıldığını söyledi

İsrail, hastane saldırısını Hamas’a yıkmaya çalıştı

Saldırı, Türkiye ve dünyadan büyük tepki çekti. İsrail ordusu ise saldırının Hamas tarafından yapıldığını iddia etti.

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Hastane tamamen yıkıldı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze’nin kuzeyinde yer alan el-Ehli Baptist Hastanesine saldırdığını belirtti. Sözcü, hastanenin tamamen yıkıldığını ve içerideki hastaların, doktorların ve hemşirelerin çoğunun öldüğünü kaydetti. Sözcü, saldırının uluslararası insan haklarına ve savaş kurallarına aykırı olduğunu vurguladı.

İsrail’den yalanlama

İsrail ordusu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırının Hamas tarafından yapıldığını öne sürdü. İsrail ordusu, “İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel sistemlerinin analizine göre, vurulduğunda hastanenin yakınından geçen İsrail’e yönelik düşman roket bombardımanı gerçekleştirildi. Elimizdeki bazı kaynaklardan alınan istihbarat bilgilerine göre, hastanedeki başarısız atıştan GAP teşkilatı sorumludur” dedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise İsrail’in iddiasını yalanladı. Merkez, “Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı” iddiasının dezenformasyon olduğunu belirtti. Merkez, “Hastanenin bombalanmasıyla ilgili görüntüler incelendiğinde, alanı harabeye çevirecek etkiye sahip mühimmatın, Hamas’ın bugüne kadar kullandığı türden bir mühimmat olmadığı açıkça görülmektedir. Ayrıca İsrail propagandası yapan hesaplar tarafından, ‘Hastaneyi Hamas füzesi vurdu’ iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, 2022 yılına ait olduğu tespit edilmiştir” dedi.

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