Hastane saldırısında İsrail'i ele veren işaret. İşte ortaya çıkan sır

Troy Teknoloji Savunma Müdürü Sait Ersoy Bereketlioğlu, Gazze'deki hastanenin bombalamasının, JDAM donanımlı 2000 libre (910 kilogram) Mark 84 (MK-84) bombasına ait olabileceğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Hastane saldırısında İsrail'i ele veren işaret. İşte ortaya çıkan sır

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin öldüğü bildirildi. Bombalamada kullanılan mühimmatla ilgili Troy Teknoloji Savunma Müdürü Sait Ersoy Bereketlioğlu değerlendirmelerde bulundu.

Harp başlıkları, mini-mikro roketler ve askeri sınıf yüksek infilaklı patlayıcı kimyasalların üretim teknikleri konularında çalışmalar yapan firmanın müdürü Bereketlioğlu, mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretlerin, patlamanın sesi ve şiddetinin, bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre MK-84 bombasına ait olabileceğine işaret ettiğini savundu.

Bereketlioğlu, bu donanımla birlikte de söz konusu bombanın hassas güdümlü mühimmata dönüştüğünü de belirtti.

"MK-84 BOMBASINA AİT OLABİLİR"

Bereketlioğlu, "Mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretler, patlamanın sesi ve şiddeti, bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre (910 kilogram) Mark 84 (MK-84) bombasına ait olabileceğine işaret ediyor" dedi.

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Söz konusu bombada yaklaşık 430 kilogram patlayıcı madde bulunduğuna dikkati çeken Bereketlioğlu, mühimmatın hedefine uygun açıyla ulaşması halinde son derece yıkıcı olabileceğini söyledi.

"HER İKİ BOMBA DA İSRAİL ORDUSUNUN ENVANTERİNDE"

Bu mühimmatın etkinliğini artırmak için farklı patlayıcı türleriyle de doldurulabildiğine değinen Bereketlioğlu, içinde HMX bulunan, nüfuz edici etki kazandırılan bir MK-84 bombasının bir binayı rahatlıkla yıkabileceğini kaydetti. Sait Ersoy Bereketlioğlu, "Bir diğer olasılık da yine MK-84 kullanılan bir BLU-109 sığınak delici bomba olabileceği yönünde. Her iki bomba da İsrail ordusunun envanterinde yer almakta" diye konuştu.

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