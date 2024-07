MAHKEME 2 AY SÜRE VERDİ

Mahkeme kararıyla ise Asman Çelik'in konkordato süreci 2 ay daha uzatıldı. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararı ise şu şekilde:

ESAS NO: 2024/331 Esas Davacı ASMAN ÇELİK OTOMOTİV İNŞAAT PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- (Ticaret Sicil No: 46719, Selçuk Vergi Dairesi: ******** - Mersis No: ) tarafından açılan Konkordato davasının mahkememizde yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;