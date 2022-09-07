Başıboş köpek tarlası. Yoldan geçen herkese saldırıyorlar

Twitter’da paylaşılan bir video olayın vehametini bir kez daha gözler önüne serdi. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde onlarca başıboş sokak köpeği, boş bir toprak alanda yer alıyor.



SÖZÜN BİTTİĞİ YER…

Videonun devamında köpeklerin yanından geçen iki kişi köpekler tarafından kovalanıyor. Videoyu izleyenler, “Akıl tutulması, ilkellik, rezillik. Başka ne denebilir?” dedi.



Kullanıcılar, “Bu görüntüleri ve tehlikeyi normalleştiremezsiniz. Başıboş köpek olmaz!” derken yetkililere sokak köpeklerini toplama çağrısı yaptı.

yenicaggazetesi.com.tr

