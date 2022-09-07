7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başıboş köpek tarlası. Yoldan geçen herkese saldırıyorlar

Başıboş köpek tarlası. Yoldan geçen herkese saldırıyorlar

Her geçen gün ölüm ve yaralanma haberlerinin geldiği başıboş sokak köpek sorunu, Türkiye’nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu sefer internette viral olan bir video izleyenlere "başıboş köpek tarlası" dedirtti.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 09:44
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 09:51
Takip Et

Yoldan geçen herkese saldırıyorlar. İşte başıboş köpek tarlası

Başıboş köpek tarlası. Yoldan geçen herkese saldırıyorlar
+
Aa
-

Twitter’da paylaşılan bir video olayın vehametini bir kez daha gözler önüne serdi. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde onlarca başıboş sokak köpeği, boş bir toprak alanda yer alıyor.

SÖZÜN BİTTİĞİ YER…
Videonun devamında köpeklerin yanından geçen iki kişi köpekler tarafından kovalanıyor. Videoyu izleyenler, “Akıl tutulması, ilkellik, rezillik. Başka ne denebilir?” dedi.

Kullanıcılar, “Bu görüntüleri ve tehlikeyi normalleştiremezsiniz. Başıboş köpek olmaz!” derken yetkililere sokak köpeklerini toplama çağrısı yaptı.

yenicaggazetesi.com.tr
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Köpekten Kaçarken Araba Çarpan Adam
7.09.2022 10:12
Sevgili Hayvanseverler, Belediyeler işe el atsınız diyorsunuz tamam haklısınız ama bu arada Sizin çocuğunuza ananıza babanıza saldırırlarsa ucunda ölüm var biliyor musunuz?Çünkü trafiğe kaçıyoruz.  
 
Erdem Emre Doğan
7.09.2022 10:10
Hiç inandırıcı değil, hayvanları toplatılsın ya da daha kötüsü uyutulsun diye kasten kışkırttıklarını düşünüyorum..  
 
hulki
7.09.2022 09:57
Hiç bir ülkede böyle bir şey yok. Başıboş köpekler insanların can güvenliği tehdit eder hale geldi .  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
1
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
2
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Kız Kulesi'nin altında gizli geçit olduğu doğru mu? Büyük iddia
3
﻿Kız Kulesi'nin altında gizli geçit olduğu doğru mu? Büyük iddia
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
4
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
﻿Bakanlık açıklaması olay olmuştu. Meral Akşener HDP konusunda net konuştu
5
﻿Bakanlık açıklaması olay olmuştu. Meral Akşener HDP konusunda net konuştu
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
6
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
7
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
﻿Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
﻿Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
﻿Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
﻿Korona salgınının çocuklardaki bir zararı daha ortaya çıktı
﻿Korona salgınının çocuklardaki bir zararı daha ortaya çıktı
﻿Korona salgınının çocuklardaki bir zararı daha ortaya çıktı
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
﻿Közlenmiş sarımsak neye iyi gelir?
﻿Közlenmiş sarımsak neye iyi gelir?
﻿Közlenmiş sarımsak neye iyi gelir?
﻿Fotoğraf çektirmek isteyen gence tren çarptı
﻿Fotoğraf çektirmek isteyen gence tren çarptı
﻿Fotoğraf çektirmek isteyen gence tren çarptı
﻿İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak
﻿İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak
﻿İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak
﻿Saç kurutma makinesi alev kustu 
﻿Saç kurutma makinesi alev kustu 
﻿Saç kurutma makinesi alev kustu 
﻿Sahilde dedektörle maden aramada yasal boşluk: 'Yasaktır' diye bir hüküm bulunmuyor
﻿Sahilde dedektörle maden aramada yasal boşluk: 'Yasaktır' diye bir hüküm bulunmuyor
﻿Sahilde dedektörle maden aramada yasal boşluk: 'Yasaktır' diye bir hüküm bulunmuyor
﻿Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personel alacak
﻿Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personel alacak
﻿Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personel alacak
﻿Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta
﻿Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta
﻿Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta
﻿İçme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı
﻿İçme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı
﻿İçme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.