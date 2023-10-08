İsrail'de can kaybı artıyor: 350 kişi öldü

Filistin ile İsrail arasında devam eden çatışmalarda iki tarafın da can kaybı sayısı artıyor. İsrail 350 kişinin öldüğünü duyurdu.

KAYNAK: İHA
İsrail'de can kaybı artıyor: 350 kişi öldü

İsrail Savunma Kuvveleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın İsrail’e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda hayatını kaybedenlerin sayısının 350’ye yükseldiği duyuruldu.

Hamas’ın İsrail’e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sürerken, bilanço artmaya devam ediyor. İsrail Savunma Kuvveleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, ülkede yaşanan çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 350’ye yükseldiği belirtildi.

IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari bugün yaptığı açıklamada, önceliklerinin İsrail toplumundaki çatışmaları sona erdirmek ve Gazze ile İsrail’i ayıran tel örgülerdeki ihlalleri kontrol etmek olduğunu söyledi.

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