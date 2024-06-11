İsrail’de Türk gemisinde yangın

Düzenleme: Kaynak: HaberDenizde
İsrail’de Türk gemisinde yangın

İsrail’deki Yaf Horizon adlı demir yüklü Türk gemisinde yangın çıktı.

İstanbul merkezli Milestone Denizcilik’in işletmesinde bulunan, demir yüklü Yaf Horizon adlı genel kargo gemisinde İsrail’in Kiryot bölgesindeki tersaneler limanına bağlı olduğu sırada bir yangın çıktı.

turkgemisi2.webp

Kargo yük gemisindeki yangının geminin makine dairesinde başladığı belirtildi. Yaf Horizon adlı Türk gemisindeki yangına Hayfa Deniz Taşımacılığı’na bağlı Ametsia adlı römorkörün müdahale etti bildirildi.

turkgemisi3.webp

Yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarına geçilen gemide büyük hasar oluşurken, bağlı olduğu limanda bir hasar kaydedilmediği bilgisi aktarıldı.

turgemisi0.webp

Denizcilik sektörünün önemli taşlarından Yaf Diesel’in de kurucusu olan Yusuf Kanıcı ve Kerem Ersoy tarafından kurulan Milestone Denizcilik’e ait filoda Yaf Horizon’un dışında 5 gemi daha bulunuyor.

İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı incelemeye aldı: Bu plajlar alarm veriyor
BM ilk kez açıkladı: "Gazze'de ateşkes" kararı
SGK uzmanı net konuştu: O para ödenmeyecek. İşte emeklinin yeni zam hesabı
Kredi kartı borcu olanlar dikkat. Bankalardan başınızı yakacak hamle
TRT'den milli maç skandalı. Televizyonun karşısına geçenler şok yaşadı
Son Haberler
Vincenzo Montella çıldırdı Spor
Vincenzo Montella çıldırdı
Malatya'da 3.6 deprem oldu! Canlı yayında depreme yakalandı: Panik anları böyle kaydedildi Gündem
Malatya'da 3.6 deprem oldu! Canlı yayında depreme yakalandı: Panik anları böyle kaydedildi
Arda Güler farkı. Polonya ne yapacağını şaşırdı Spor
Arda Güler farkı. Polonya ne yapacağını şaşırdı
Denizde can pazarı. 38 kaçak göçmen hayatını kaybetti Dünya
Denizde can pazarı. 38 kaçak göçmen hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı incelemeye aldı: Bu plajlar alarm veriyor Gündem
Sağlık Bakanlığı incelemeye aldı: Bu plajlar alarm veriyor
A Milli Takım'ın Polonya maçında sarışın güzel baş döndürdü. TRT bunun için de özür dileyecek mi? Spor
A Milli Takım'ın Polonya maçında sarışın güzel baş döndürdü. TRT bunun için de özür dileyecek mi?