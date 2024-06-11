İsrail’de Türk gemisinde yangın

İstanbul merkezli Milestone Denizcilik’in işletmesinde bulunan, demir yüklü Yaf Horizon adlı genel kargo gemisinde İsrail’in Kiryot bölgesindeki tersaneler limanına bağlı olduğu sırada bir yangın çıktı.

Kargo yük gemisindeki yangının geminin makine dairesinde başladığı belirtildi. Yaf Horizon adlı Türk gemisindeki yangına Hayfa Deniz Taşımacılığı’na bağlı Ametsia adlı römorkörün müdahale etti bildirildi.

Yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarına geçilen gemide büyük hasar oluşurken, bağlı olduğu limanda bir hasar kaydedilmediği bilgisi aktarıldı.

Denizcilik sektörünün önemli taşlarından Yaf Diesel’in de kurucusu olan Yusuf Kanıcı ve Kerem Ersoy tarafından kurulan Milestone Denizcilik’e ait filoda Yaf Horizon’un dışında 5 gemi daha bulunuyor.