Sağlık Bakanlığı incelemeye aldı: Bu plajlar alarm veriyor

Düzenleme: Kaynak: NTV
Sağlık Bakanlığı incelemeye aldı: Bu plajlar alarm veriyor

Sıcak yaz günlerinde serinlemek amacıyla vatandaşlar deniz kenarına akın ediyor. Fakat, denize girmek için dikkatli olmak gerekiyor. İstanbul'daki plajlar, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda bazılarının kirlilik seviyesinin yüksek olduğu belirlendi.

NTV'de yer alan Canan Yıldırım Girgin'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı ''Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüzme Suyu Takip Sistemi'' her sezon yıllık olarak yapılan denize suyu analizlerini açıkladı. İstanbul'daki deniz suyu kalitesinde düşüş gözlemlendi. Özellikle Florya Güneş Plajı, Riva'daki ve Eyüpsultan'daki Çiftalan plajları için kırmızı alarm seviyesine ulaşıldığı bildirildi. Diğer yandan, Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajlarının su kalitesi temizlik açısından yetersiz bulundu.

Marmara Denizi'nde yaşanan bu olumsuz durum, Karadeniz kıyılarında da benzer şekilde kendini gösteriyor; Kısırkaya ve Çiftalan plajları kirli sularıyla dikkat çekiyor. İstanbul sınırları içinde temiz ve mavi bayraklı plaj arayışında olanlar için ise Şile ve Adalar bölgesi öne çıkıyor.

456.jpg

MAVİ BAYRAKLI PLAJ NE ANLAMA GELİYOR?

Mavi bayrak, plaj ve marinaların uluslararası çevre standartlarına uygunluğunu gösteren bir eko-etikettir. Bu ödül, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından verilmekte ve plajların yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği ve çevre eğitimi gibi kriterlere göre değerlendirilmesini içermektedir. Türkiye, bu program kapsamında dünya genelinde önemli bir yere sahip olup, mavi bayraklı plaj sayısıyla dünya üçüncüsü konumundadır.

Mavi bayraklı plajlar, deniz suyunun ve çevresel faktörlerin düzenli olarak kontrol edildiği, temizlik ve sürdürülebilir turizm açısından üst düzey standartları karşılayan plajlardır. Bu plajlar, hem yerel halkın hem de turistlerin tercih ettiği, doğal güzellikleri ve sağladığı imkanlarla öne çıkan alanlardır.

İlgili Haberler
Malatya'da 3.6 deprem oldu! Canlı yayında depreme yakalandı: Panik anları böyle kaydedildi
İsrail’de Türk gemisinde yangın
Roma tatili İBB Meclisi'ni karıştırdı. 'İBB değil sponsorlar karşıladı'
SGK uzmanı net konuştu: O para ödenmeyecek. İşte emeklinin yeni zam hesabı
Köpeğe cinsel istismarda bulunurken yakalandı. İlahiyat fakültesinde skandal
Borsa'ya vergi mi geliyor?. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı
Fenerbahçe'ye soğuk duş. Kutlamalar ertelendi Ali Koç yıkıldı
Kredi kartı borcu olanlar dikkat. Bankalardan başınızı yakacak hamle
Mourinho ile ilgili flaş açıklama. Fenerbahçe'den 100 milyon Euro
TRT'den milli maç skandalı. Televizyonun karşısına geçenler şok yaşadı
Son Haberler
Vincenzo Montella çıldırdı Spor
Vincenzo Montella çıldırdı
Malatya'da 3.6 deprem oldu! Canlı yayında depreme yakalandı: Panik anları böyle kaydedildi Gündem
Malatya'da 3.6 deprem oldu! Canlı yayında depreme yakalandı: Panik anları böyle kaydedildi
İsrail’de Türk gemisinde yangın Gündem
İsrail’de Türk gemisinde yangın
Arda Güler farkı. Polonya ne yapacağını şaşırdı Spor
Arda Güler farkı. Polonya ne yapacağını şaşırdı
Denizde can pazarı. 38 kaçak göçmen hayatını kaybetti Dünya
Denizde can pazarı. 38 kaçak göçmen hayatını kaybetti
A Milli Takım'ın Polonya maçında sarışın güzel baş döndürdü. TRT bunun için de özür dileyecek mi? Spor
A Milli Takım'ın Polonya maçında sarışın güzel baş döndürdü. TRT bunun için de özür dileyecek mi?