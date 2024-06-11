Sağlık Bakanlığı incelemeye aldı: Bu plajlar alarm veriyor

NTV'de yer alan Canan Yıldırım Girgin'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı ''Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüzme Suyu Takip Sistemi'' her sezon yıllık olarak yapılan denize suyu analizlerini açıkladı. İstanbul'daki deniz suyu kalitesinde düşüş gözlemlendi. Özellikle Florya Güneş Plajı, Riva'daki ve Eyüpsultan'daki Çiftalan plajları için kırmızı alarm seviyesine ulaşıldığı bildirildi. Diğer yandan, Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajlarının su kalitesi temizlik açısından yetersiz bulundu.

Marmara Denizi'nde yaşanan bu olumsuz durum, Karadeniz kıyılarında da benzer şekilde kendini gösteriyor; Kısırkaya ve Çiftalan plajları kirli sularıyla dikkat çekiyor. İstanbul sınırları içinde temiz ve mavi bayraklı plaj arayışında olanlar için ise Şile ve Adalar bölgesi öne çıkıyor.

MAVİ BAYRAKLI PLAJ NE ANLAMA GELİYOR?

Mavi bayrak, plaj ve marinaların uluslararası çevre standartlarına uygunluğunu gösteren bir eko-etikettir. Bu ödül, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından verilmekte ve plajların yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği ve çevre eğitimi gibi kriterlere göre değerlendirilmesini içermektedir. Türkiye, bu program kapsamında dünya genelinde önemli bir yere sahip olup, mavi bayraklı plaj sayısıyla dünya üçüncüsü konumundadır.

Mavi bayraklı plajlar, deniz suyunun ve çevresel faktörlerin düzenli olarak kontrol edildiği, temizlik ve sürdürülebilir turizm açısından üst düzey standartları karşılayan plajlardır. Bu plajlar, hem yerel halkın hem de turistlerin tercih ettiği, doğal güzellikleri ve sağladığı imkanlarla öne çıkan alanlardır.