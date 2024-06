Bakan Şimşek'in küçük hemşehrisinden sitem: "Dolar 100 liraya çıkacak. Nasıl yaşayacağım"

Batman şehrinde gerçekleştirilen bir sokak röportajında, ekonomik zorlukları dile getiren 10 yaşındaki bir çocuğun sözleri sosyal medyada gündem oldu. Batmanlı çocuk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in memleketinden gelen bir ses olarak ekonominin zorluklarını dile getirerek, "Ekonomi sıkıntılı, bana da yansıyor. Dondurma bile alamıyorum, dışarı çıkamıyorum" şeklinde konuştu. "Benim için evlenmek hayal gibi. Dondurma alıp keyif yapmak bile mümkün değil, dışarı çıkmak imkansız" şeklinde sözlerine devam eden çocuk, gelecek kaygılarını dile getirdi.

Batmanlı çocuk, Türk Lirası'nın değer kaybına dikkat çekerek, "Dolar şu an 32 lira, yakında 100 lirayı bulacak. Benim gibi birisi nasıl evlenebilir ki? Ülkemizde evlenmek neredeyse imkansız" diyerek ekonomik duruma isyan etti.

HAYAT PAHALILIĞINA İSYAN ETTİ

Evlenmenin imkansız olduğunu vurgulamasında yatan sebepleri ise "Ekonomi kötü durumda, bu yüzden. Ekonomi beni etkiliyor. Her şey çok pahalı. Bir dondurma almak istedim, 20 lira istediler. Küçükken aynı dondurma 5 liraydı. Benim 20 liraya yetecek param yok. Dışarı çıkmak ise neredeyse imkansız. Küçükken her şey daha kolaydı. Her şey ucuzdu. Ama şimdi durum çok farklı. Ben dışarı çıkmakta zorlanıyorum, gezmek ise hayal gibi" şeklinde belirtti.

YORUMLARDA DESTEK YAĞDI

X platforumundaki birçok hesaplarda paylaşılan video kısa sürede dikkat çekti. Vatandaşlar, yorumlarda, "Çocuktan al ekonomiyi", "Haklı çocuk", "10 Yaşındaki çocuk bile ekonomist olmuş" şeklinde haklı olduklarını düşündü.