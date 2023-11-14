Ortadoğu’da tüm dengeler sil baştan: Kayseri'de bir berber ‘boykot’ kapsamında Amerikan tıraşını yasakladı

Gazze'de yaşanan çatışmalar ve sivillerin zarar görmesi konusunda protesto gerçekleştiren bir berber, ABD'nin İsrail'e desteğinden dolayı Amerikan tıraşı yapmayacağını açıkladı.

Ökkeş Bölükbaşı KAYNAK: İHA
Ortadoğu’da tüm dengeler sil baştan: Kayseri'de bir berber ‘boykot’ kapsamında Amerikan tıraşını yasakladı

Hamas ile İsrail arasında 7 Ekim başlayan çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, İsrail’in Gazze’ye hava saldırılarında sivilleri hedef aldığı tartışmaları da büyüyor. Dünyanın birçok noktasında ve Türkiye’de İsrail’i ve İsrail’e yardım ettiğini öne sürerek ABD’yi protesto ve boykot etmek isteyen kişiler çeşitli yollara başvuruyor.

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İlginç protestolardan birine de Kayseri’de bir berber imza attı. Sosyal medyada paylaştığı ve kısa sürede viral olan videosunda ABD’nin İsrail’e destek verdiğini ve Filistinlileri öldürenlere ortak olduğunu söyledi.

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ABD’de ortaya çıkan bir saç stili olan Amerikan tıraşını artık berber salonunda yapmayacağını ifade ederek boykotunu duyurdu.

“ABD İSRAİL’İ DESTEKLEDİĞİ İÇİN AMERİKAN TIRAŞINI YASAKLADIK”

ABD'yi, İsrail'e destek verdiği için eleştiren berber, "İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu saldırıdan ve Amerika'nın desteklemesinden dolayı Amerikan tıraşını yasakladık." diyerek gerekçesini dile getirdi.

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BENZER KARARI DİYARBAKIR’DA BİR BERBER DE ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde benzer olay Diyarbakır’da da yaşanmıştı.

Diyarbakır’da bir berber salonu İsrail’in Filistin’deki sivillere yönelik düzenlediği saldırılara ABD’nin destek vermesi nedeniyle, “Amerikan tıraşı” yapmama kararı almıştı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde berber salonunu işleten Mevlüt Aktan, ABD ve İsrail’e tepkisini “Salonumuzda Amerikan tıraşı yapmıyoruz” yazısını dükkanın camına asarak ortaya koymuştu. Yaptığı davranışın tüm berber arkadaşlarına örnek olmasını isteyen Aktan, İsrail mallarının tüketilmesine karşı olduğunu da belirtmişti.

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“AMERİKAN TIRAŞI YAPMAMA KARARI ALDIM”

İsrail’e destek veren ABD’ye tepkisini ilgi alanıyla ortaya koyduğunu dile getiren Aktan, “Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde yıllardır esnaflık yapıyorum. İsrail’in Filistin halkına yönelik düzenlediği saldırılardan dolayı İsrail mallarının tüketilmesine karşıyım. Ben de kendi çapımda İsrail’e destek veren Amerika’ya ambargo uygulayayım dedim ve Amerikan tıraşı yapmama kararı aldım. Az da olsa ufak bir boykot kararı olarak gördüm. Çevremdeki arkadaşlarımın da bu uygulamaya geçmesini isterim” demişti.

“MÜSLÜMAN ÜLKELER BİR AN ÖNCE BİR ADIM ATMALI”

Müslüman ülkelere zulme sessiz kalmaması yönünde çağrıda bulunan Aktan, “İsrail, yıllardır Filistin’e aynı zulmü yapıyor. İsrail yıllardır Gazze’deki masum insanları ablukaya almış durumda. Biz tabii ki savaşın her türlüsüne karşıyız. Olan masum zavallı çocuklara oluyor. Bir Müslüman olarak biz bu zulümleri kabul etmiyoruz. Müslüman ülkeler bir an önce bir adım atmalı” ifadelerine yer verdiği hatırlandı.

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