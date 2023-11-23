İsrail askerleri Gazze'deki tünellere girdi. İşte dünyanı konuştuğu o tüneller

Gazze'de Hamas'ın kullandığı tünellere giren İsrail ordusu gazetecileri tünellerde gezdirdi.

Rahime Sezgin KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail askerleri Gazze'deki tünellere girdi. İşte dünyanı konuştuğu o tüneller

İsrail Gazze’yi bombalamaya ve kara harekatıyla müdahaleye devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin altında olduğu iddia edilen tünellere bir grup gazeteciyle birlikte girdi.

Tünelin uzunluğunun ise 164 metre olduğu bildirildi.

Tünelin sonunda bulunan yaşam odalarında klima, mutfak, banyo ve paslı beyaz fayanslardan yapılmış bir odada bir çift metal karyola vardı.

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İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, odada klima bulunduğuna dikkat çekti. Hamas'ın burayı komuta merkezi olarak kullandığını iddia etti. Silahlı bir askerin rahatça yürüyebileceği genişlikteki tünellerin beton bloklarla desteklendiğini anlattı.

Sözcü Hagari, tünel boyunca belirli aralıklarla dizilen patlamaya dayanıklı kapıların hava saldırılarına karşı da dayanıklı olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, tünellerin Şifa hastanesi altında olduğuna vurgu yaptı. İsrail savaşın başından beri Hamas'ın şifa hastanesini bir üs olarak kullandığını iddia ediyordu.

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SAVAŞTA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ise İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

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