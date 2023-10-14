Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu İsrail Hamas savaşında asıl kazananın kim olduğunu açıkladı

Babüroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arap-İsrail sorununun İsrail-Hamas sorununa indirgendiğini ve bunun Filistin’in yok edilişi anlamına geldiğini belirtti.

Babüroğlu’nun paylaşımı

Babüroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bu savaşın kazanını kim?.. -ARAP-İSRAİL sorununu, İSRAİL-HAMAS sorununa indirgemeyi başaran güç bu savaşın galibidir. Bu stratejik bir sonuçtur ve Filistin’in yok edilişidir.”

Babüroğlu’nun geçmişi

Babüroğlu, 2003 yılında emekli olan bir tuğgeneraldi. 1997-1999 yılları arasında Genelkurmay Strateji Plan Daire Başkanlığı, 1999-2001 yılları arasında ise Genelkurmay Harekat Başkanlığı görevlerinde bulundu. Babüroğlu, ayrıca 2002-2003 yılları arasında NATO Askeri Komitesi Türk Temsilcisi olarak görev yaptı. Babüroğlu, emekli olduktan sonra da çeşitli medya kuruluşlarında güvenlik ve strateji konularında yorumlar yaptı.