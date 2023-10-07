İsraillilerin akın ettiği havalimanında siren sesleri. Panik anları kameraya anbean yansıdı

Hamas’ın İsrail'e saldırmasıyla başkent Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı’nda sirenlerin yükselmesiyle yolcular panik içinde kaçtı. İsrailli yetkililer, saldırılarda ölü sayısının 6’ya yükseldiğini duyurdu.

KAYNAK: İHA
İsraillilerin akın ettiği havalimanında siren sesleri. Panik anları kameraya anbean yansıdı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı “Aksa Tufanı Operasyonu” başlatırken İsrail ordusu da savaş durumuna geçti. Çatışmalar sürerken, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı’nda da panik yaşanıyor. Sirenlerin yükseldiği havalimanında uçuşlar gerçekleştiriliyor. İsrailli yetkililer, Ben Gurion Havalimanı’ndaki uçuşların güvenlik yetkilileriyle koordineli olarak sürdüğünü açıkladı.

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İSRAİL OPERASYON BAŞLATTI

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın roketli saldırılarına yanıt olarak Gazze'de Hamas'a ait noktalara hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

YEDİ NOKTADA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu ile Hamas arasındaki çatışma 7 farklı noktada sürüyor. Gazze sınırındaki İsrail’e bağlı Kfar Aza, Sderot, Sufa, Nahal Oz, Magen, Be’eri kasabaları ile Re’im askeri üssü yakınlarında çatışmalar devam ediyor.

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6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 200 kişinin yaralandığı kaydedilirken, 2 kişinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

İsrail tarafı saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BRUNO MARS, TEL AVİV KONSERİNİ İPTAL ETTİ

ABD’li şarkıcı Bruno Mars, Hamas’ın İsrail saldırılarına başlamasının ardından dumanların yükseldiği başkent Tel Aviv’deki konserini iptal etti. Organizasyon şirketi Live Nation tarafından yapılan açıklamada, bilet satın alan Bruno Mars hayranlarına geri ödemelerinin yapılacağını duyurdu.

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