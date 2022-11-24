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İstanbul İstgüven 100 personel alacak

İstanbul İstgüven, Özel güvenlik görevlisi olmak üzere 100 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 09:16
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İstanbul İstgüven Özel güvenlik görevlisi olarak 100 personel alacak

İstanbul İstgüven 100 personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul İstgüven, Özel güvenlik görevlisi olmak üzere 100 işçi alacak. 

BAŞVURU TARİHLERİ
24.11.2022 - 30.11.2022

MÜRACAAT KOŞULLARI
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetine dair kanun 10.maddesindeki belirtilen şartlara haiz olmak, Valilik onaylı Silahlı /Silahsız Özel Güvenlik kimlik kartına sahip olmak, En az 1 yıl deneyim sahibi olan Kadın, Erkek adaylar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvurular yukarıda belirtilen Web sitesine özgeçmişin oluşturulması ile tamamlanmış olacaktır. Başvuru esnasında belge istenmeyecektir. Mülakat sonrası gerekli bilgi ve belgeler talep edilecektir.

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