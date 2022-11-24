İstanbul İstgüven 100 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul İstgüven, Özel güvenlik görevlisi olmak üzere 100 işçi alacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

24.11.2022 - 30.11.2022

MÜRACAAT KOŞULLARI

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetine dair kanun 10.maddesindeki belirtilen şartlara haiz olmak, Valilik onaylı Silahlı /Silahsız Özel Güvenlik kimlik kartına sahip olmak, En az 1 yıl deneyim sahibi olan Kadın, Erkek adaylar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular yukarıda belirtilen Web sitesine özgeçmişin oluşturulması ile tamamlanmış olacaktır. Başvuru esnasında belge istenmeyecektir. Mülakat sonrası gerekli bilgi ve belgeler talep edilecektir.