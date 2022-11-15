İstanbul Pentaş 27 İşçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Pentaş, bünyesinde servis elemanı, mutfak görevlisi, aşçı ve temizlik görevlisi olmak üzere 27 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022 olarak açıklandı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.