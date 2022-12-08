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İstanbul Teknik Üniversitesi akademi personel alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 06:44
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İstanbul Teknik Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi akademi personel alacak
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İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 22 aralık 2022 olarak belirtildi.

Resmi Gazete'de İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik

Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2018) uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 21 gün olup, bu süre içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza müracaat https://veti.itu.edu.tr/form/pdb/ akademikilanbasvuru2022-2 adresinden yapılacaktır.

Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.
İlan ile ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfası ile 0 212 285 39 62 nolu telefonundan temin edilebilir.

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