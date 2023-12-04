Kuvvetli fırtına ve sağanak başladı. Meteoroloji il il uyardı. Bu bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarında yer alan bilgilere göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı bildirildi.

Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı.

Sağanak yağmurun özellikle Ege’de, Trakya ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer sis oluşabileceği aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği belirtiliyor.

RÜZGÂR: Güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) esecek.

METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

-MARMARA-

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

-EGE-

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

-AKDENİZ-

ADANA °C, 25°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu

BURDUR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

-İÇ ANADOLU-

ANKARA °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeybatısı akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeybatısı akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

-BATI KARADENİZ-

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

-ORTA ve DOĞU KARADENİZ-

RİZE °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

-DOĞU ANADOLU-

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

-GÜNEYDOĞU ANADOLU-

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 15°C

Az bulutlu ve açık