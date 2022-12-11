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Çok fena geliyor. Meteoroloji’den 28 kente ‘turuncu ve sarı’ kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 kenti "turuncu" ve "sarı" kodla uyardı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 08:18
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı ve turuncu kodlu uyarı. Kuvvetli yağış çok fena geliyor

Çok fena geliyor. Meteoroloji’den 28 kente ‘turuncu ve sarı’ kodlu uyarı
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Meteoroloji günlerdir uyarı üstüne uyarı yapıyor. Bugün ise 28 kentte kuvvetli yağış beklendiği bilgisi verildi.

İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 28 kentte bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruda birçok ile turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu.

Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Batı Karadeniz'de hafta sonu lodos bekleniyor. Rüzgarın şiddeti saatte 80 kilometreye kadar çıkacak. Şiddetli rüzgar beraberinde yağış da getirecek. Meteoroloji uzmanları özellikle Ege Bölgesini su baskınlarına karşı uyarıyor.

METEOROLOJİ'DEN YAPILAN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından şu uyarı yapıldı:

Yağışların; Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Ege’de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller...

TURUNCU UYARI

Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

İstanbul

Çanakkale

Balıkesir

Bursa

İzmir

Aydın

Muğla

SARI UYARI

Kocaeli

Yalova

Sakarya

Düzce

Zonguldak

Bartın

Kastamonu

Karabük

Bolu

Bilecik

Kütahya

Manisa

Uşak

Afyonkarahisar

Denizli

Burdur

Isparta

Antalya

TURUNCU UYARI VE SARI UYARI NEDİR?

Turuncu uyarıda hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı uyarıda da hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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