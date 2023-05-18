İngilizleri Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan korkusu sardı. Sığınmacılar gönderilmesin diye Erdoğan'a sarıldılar

Editör: Oğuz Ok

Türkiye’de sığınmacıların varlık meselesi son dönemin en çok tartışılan konularının başında geliyor. Siyaset de sığınmacılar meselesi üzerinden ikiye bölünmüş durumda.

SİYASET İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Erdoğan ve Süleyman Soylu, sığınmacılar için ‘onları ölüme gönderemeyiz’ açıklaması yaparken, Kemal Kılıçdaroğlu ise cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda tüm sığınmacı ve kaçakları 2 sene içerisinde ülkelerine yollayacağını beyan ediyor.

İkinci turun kilit ismi Sinan Oğan’ın da destekleyeceği taraftan öncelikli olarak sığınmacı ve kaçakları ülkelerine gönderilmesi talebinde bulunduğu açıklandı.

Bu noktada sığınmacıların Türkiye’de kalmasını isteyen yatırımcılar da açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Dünya siyasetini ellerinde bulundurmaya çalışan ve kendilerine göre dizayn etme çabaları her daim devam eden İngilizler de sığınmacıların gönderileceği vaadlerine karşı cephe almış durumda.

KONUYA İNGİLİZLER DE DAHİL OLDU

İngiliz Yatırımcı Timothy Ash'ten Kılıçdaroğlu'nun sığınmacı çıkışına eleştiri gelirken, "Sinan Oğan’ın oyuna gerçekten bu kadar mı ihtiyacınız var? Türkiye’nin mültecilere ev sahipliği yapması takdir edilmeli" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine ise emekli tümgeneral Ahmet Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden kendisine cevap verdi. Etkili Haber'in sosyal medya paylaşımını alıntılayarak Ash'e cevap veren Yavuz;

''Siz Afrika’ya yollarken biz evimizde besleyelim, öyle mi? Ne kadar akıllısınız! Çok övülen “yerli ve milli” politikayı tekrar tartmamız gerektiğinin açık göstergesi!'' şeklinde tepki gösterdi.